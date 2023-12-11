Выборы президента России 2024. Кто будет участвовать в кампании?

Владимир Путин на прошлой неделе заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. Некоторые партии начали сбор подписей за своих кандидатов, а некоторые проведут съезд в ближайшее времяВладимир Путин заявил о своем намерении выдвинуть свою кандидатуру в пятницу, 8 апреля.