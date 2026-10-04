Машаров предложил усилить наказание за ИИ-мошенничество в России

Евгений Машаров, член Общественной палаты РФ, предложил ужесточить наказание за мошенничество с использованием ИИ.
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