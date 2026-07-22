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От слесаря до секс-символа эпохи: почему Андрей Соколов в 63 года остался один после громких романов и потерь

От слесаря до секс-символа эпохи: почему Андрей Соколов в 63 года остался один после громких романов и потерь

В марте 2026 года Народный артист России Андрей Соколов прилетел в Читу, чтобы возглавить жюри конкурса «Краса в погонах».

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