«С мужем развелись, но бывшая свекровь так и остается жить в моей квартире, уходить ей некуда!»

лл лина любимцева А к своему сыну бывшая свекровь не может уйти?

Элеонора Коган Вот и я думаю, что гнать её всё же не стоит, раз помогала с внучкой. А теперь она помогает сыну со вторым ребёнком, который родился в результате измены мужа.И пусть свекровь хоть не рассказывает Римме о втором внуке, ей же больно.И переезжает теперь к сыну и её второму внуку.