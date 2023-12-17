Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Когда наступит немощь тут уж не до продаж и не до хосписа.Дочь платит убойн...
  • ШКИПЕР
    Нормальная прибавка ,сдача за полцены своей знакомой ,потому что та отдала свою квартиру дочери , а собственную дочь ...Дочь платит убойн...
  • лина любимцева
    Ну если не удастся уговорить пойти на свадьбу к вашей младшей сестре, она этого конечно не поймет - ПРИДЕТСЯ СОВРАТЬ!...Муж не хочет идти...

«С мужем развелись, но бывшая свекровь так и остается жить в моей квартире, уходить ей некуда!»

«С мужем развелись, но бывшая свекровь так и остается жить в моей квартире, уходить ей некуда!»

— …Я где-то прочла, что если женщине попадается хороший муж, то свекровь к нему прилагается не очень, и наоборот, – делится тридцатидвухлетняя Римма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
А к  своему сыну бывшая свекровь не может уйти?
Ответить
1 д.
Элеонора Коган
Вот и я думаю, что гнать её всё же не стоит, раз помогала с внучкой. А теперь она помогает сыну со вторым ребёнком, который родился в результате измены мужа.И пусть свекровь хоть не рассказывает Римме о втором внуке, ей же больно.И переезжает теперь к сыну и её второму внуку.
Ответить
22 час.
Н
НС
видел такое:   Женское царство, в квартире живут - мама и и её три уже взрослые дочери(как раз у одной из них была в тот день свадьба), а также любимая всеми бабушка - отцова мать!  Отец из семьи давно ушёл!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх