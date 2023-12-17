— …Я где-то прочла, что если женщине попадается хороший муж, то свекровь к нему прилагается не очень, и наоборот, – делится тридцатидвухлетняя Римма.
«С мужем развелись, но бывшая свекровь так и остается жить в моей квартире, уходить ей некуда!»
Комментарии
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лл
лина любимцева
А к своему сыну бывшая свекровь не может уйти?
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1 д.
Элеонора Коган
Вот и я думаю, что гнать её всё же не стоит, раз помогала с внучкой. А теперь она помогает сыну со вторым ребёнком, который родился в результате измены мужа.И пусть свекровь хоть не рассказывает Римме о втором внуке, ей же больно.И переезжает теперь к сыну и её второму внуку.
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22 час.
Н
НС
видел такое: Женское царство, в квартире живут - мама и и её три уже взрослые дочери(как раз у одной из них была в тот день свадьба), а также любимая всеми бабушка - отцова мать! Отец из семьи давно ушёл!
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21 час.
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