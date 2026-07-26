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Газета.ру

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ETNews: Samsung выпустит второе поколение Galaxy Z TriFold в 2027 году

ETNews: Samsung выпустит второе поколение Galaxy Z TriFold в 2027 году

Samsung приступила к разработке второго поколения смартфона-"трискладушки" Galaxy Z TriFold. Устройство может быть представлено в 2027 году и выйти на большем количестве мировых рынков по сравнению с первой моделью, сообщает южнокорейское издание ETNews.

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