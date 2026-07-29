Три знака зодиака, которых ждут большие перемены: почему конец июля 2026 года может стать точкой нового старта Елена ГалицкаяКонец июля 2026 года для некоторых представителей знаков Зодиака, согласно астрологическим прогнозам, может стать периодом переосмысления, новых решений и внутренних изменений.
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