Три знака зодиака, которых ждут большие перемены: почему конец июля 2026 года может стать точкой нового старта Елена ГалицкаяКонец июля 2026 года для некоторых представителей знаков Зодиака, согласно астрологическим прогнозам, может стать периодом переосмысления, новых решений и внутренних изменений.