Крид, Гуф и другие звезды скорбят о смерти Техника: «Ты останешься в зале славы русского хип-хопа навечно»

Сегодня в районе 22:00 часов близкие рэпера сообщили, что он скончался, не выходя из комы. Несмотря на все надежды близких, восстановить его состояние не удалось.
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