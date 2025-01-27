Театр абсурда
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Театр абсурда

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Врешь, не проведешь: Дмитрий Медведев своеобразно подвел "итог" первой недели Трампа

Врешь, не проведешь: Дмитрий Медведев своеобразно подвел "итог" первой недели Трампа

БлокнотРУ Иронично, но прямолинейно оценил «итоги» первой президентской недели Дональда Трампа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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