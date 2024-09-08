Умер Александр Масляков

Бывший ведущий КВН Александр Масляков умер в воскресенье, 8 сентября, на 83-м году жизни. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких, последние полгода Масляков разговаривал и дышал с трудом.
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