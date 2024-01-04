ЕАИС: «Бременские музыканты» собрали миллиард рублей за первые дни проката

Киносказка «Бременские музыканты» собрала больше миллиарда рублей на четвертый день проката. Информация об этом появилась на сайте единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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