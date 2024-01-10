Промоутер Гаджиев: не считаю бой Махачева и Гэтжи конкурентным

Глава лиги AMC Fight Nights, промоутер Камил Гаджиев отреагировал на предстоящий бой российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева с представителем США Джастином Гэтжи и объяснил, почему считает предстоящий поединок неконкурентным.
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