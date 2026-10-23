Монахиня Лидия (Гревцева) назначена игуменией Свято‑Тихоновского женского монастыря в Торопце. Священный Синод Русской Православной Церкви назначил монахиню Лидию (Гревцеву) на должность игумении Свято‑Тихоновского женского монастыря города Торопца Тверской области.
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