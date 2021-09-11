НТВ

852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Генрих
    Увеличить цены на экспортные товары на сумму в два раза большую, чем эти "специальные налоги" и проблема будет решена...Налог на воздух: ...
  • Ивановна
    Пусть вернут все помещенияМИД РФ: Москва пр...
  • Boris Max
    Зачем эти унизительный телодвижения.МИД РФ: Москва пр...

Возбуждено уголовное дело о гибели людей при взрыве газа в Ельце

Возбуждено уголовное дело о гибели людей при взрыве газа в Ельце

Поисковые работы на месте взрыва газа и обрушения подъезда в Липецкой области продолжаются.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва бытового газа в жилом доме в Ельце.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх