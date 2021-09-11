Возбуждено уголовное дело о гибели людей при взрыве газа в Ельце

Поисковые работы на месте взрыва газа и обрушения подъезда в Липецкой области продолжаются.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва бытового газа в жилом доме в Ельце.