В мире появятся новые валютные зоны - Хазин

В настоящее время мир уже находится в стадии распада на новые валютные зоны. Как считает российский экономист Михаил Хазин, рубль может стать основным платежным инструментом в той, куда войдет Российская Федерация вместе с дружественными странами.
В настоящее время мир уже находится в стадии распада на новые валютные зоны. Как считает российский экономист Михаил Хазин, рубль может стать основным платежным инструментом в той, куда войдет Российская Федерация вместе с дружественными странами.
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