Газета Труд

504 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    У большинства чиновников и капиталистов России все вложено в доллар и часть в евро, поэтому в России особого желания ...Вопрос «Труда»: С...
  • Evgenija Palette
    Ох, уж эти ТРИ КОПЕЙКИ...  И вот ведь, УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН СОГЛАСИТЬСЯ, ЧТО ОН - НЕ ПРАВ, ДУРАК - НИКОГДА... Усе-р...Диверсия на «Севе...
  • Михаил Стомат
    всем   всё   по  барабану.Опрос: россиянам ...

В мире появятся новые валютные зоны - Хазин

В мире появятся новые валютные зоны - Хазин

В настоящее время мир уже находится в стадии распада на новые валютные зоны. Как считает российский экономист Михаил Хазин, рубль может стать основным платежным инструментом в той, куда войдет Российская Федерация вместе с дружественными странами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх