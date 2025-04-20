Забудем о бурях: Солнце уходит на покой, а метеозависимые — на отдых Ирина ВальковаХорошие новости для тех, кто привык сверяться с графиками магнитных бурь прежде, чем запланировать важную встречу или дальнюю поездку.
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