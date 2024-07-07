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Царьград

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Источник: Партия F-16 прибыла по суше в разобранном виде, началась имитация ударов ТЯО по России

Источник: Партия F-16 прибыла по суше в разобранном виде, началась имитация ударов ТЯО по России

По суше в разобранном виде прибыла первая партия F-16, настаивает источник. Более того, стартовала имитация ударов ТЯО по России.

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