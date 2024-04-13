Захарова: слова дипломата Японии в ООН о «ядерной угрозе» России — дезинформация

Заявление заместителя постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино о «ядерной угрозе», которая якобы исходит от России, а также замалчивание ответственности США за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — пример дезинформации.
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