Хулиганский террор: что творили банды подростков в СССР

После окончания Гражданской войны спокойная жизнь в СССР так и не наступила. Советские города захлестнула волна террора, устроенного тысячами хулиганов, которые за время войны перестали бояться власти и ценить человеческую жизнь.
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