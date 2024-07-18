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Президент Аргентины уволил заместителя министра спорта за то, что он потребовал извинений от Месси после расистских высказываний

Президент Аргентины уволил заместителя министра спорта за то, что он потребовал извинений от Месси после расистских высказываний

Президент Аргентины Хавьер Майли уволил своего заместителя министра спорта Хулио Гарро после того, как тот призвал капитана национальной команды Лионеля Месси извиниться за расистскую кричалку, которую игроки аргентинской команды исполнили после победы над Колумбией в финале Кубка Америки.

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