Проявите кулинарные способности и сэкономите пару тысяч: красную икру можно засолить самостоятельно, а об этом мало кто думает Ольга БезродняяЗасолка красной икры в домашних условиях — это довольно простой процесс, который позволяет сохранить вкус и полезные свойства этого деликатеса.
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