Депутата предложили отправить на СВО после видео с проституткой в Госдуме. Как на скандал отреагировали однопартийцы?

Депутату Государственной Думы (ГД) от КПРФ Денису Парфенову предложили поехать на специальную военную операцию (СВО) после его возможного участия во встрече с проституткой в одном из кабинетов нижней палаты парламента.
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