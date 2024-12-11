Надбавки не надо: в Росси могут ввести госрегулирование наценок на социально значимые товары

При этом Минсельхоз поддержал предложение депутатов Госдумы, а Минпромторг, Минэк и Минфин - нет. В Правительстве РФ готовят проект отзыва на законопроект депутатов «Справедливой России» о поправках в закон о торговле, который уже внесен в Госдуму, сообщают «Известия».