Надбавки не надо: в Росси могут ввести госрегулирование наценок на социально значимые товары

При этом Минсельхоз поддержал предложение депутатов Госдумы, а Минпромторг, Минэк и Минфин - нет. В Правительстве РФ готовят проект отзыва на законопроект депутатов «Справедливой России» о поправках в закон о торговле, который уже внесен в Госдуму, сообщают «Известия».
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