Безымянный вулкан выбросил пепел на высоту 12 км, шлейф протянулся на 300 км

На Камчатке активизировался вулкан Безымянный, выбросивший пепел на высоту 12 километров. Пепловый шлейф простирается на 300 километров в восточном направлении, создавая потенциальную угрозу для международных и низколетящих самолетов.
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