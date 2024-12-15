Шум вокруг Су-57М: и поцелуйте его в… сопло! Начавшееся в Чжухане шоу никак не затихнет, и, наверное, это неплохо.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Шум вокруг Су-57М: и поцелуйте его в… сопло! Начавшееся в Чжухане шоу никак не затихнет, и, наверное, это неплохо.
Свежие комментарии