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Аргументы и Факты

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Загадочно погиб на озере Комо: турист из РФ утонул на глазах у возлюбленной

Загадочно погиб на озере Комо: турист из РФ утонул на глазах у возлюбленной

38-летний российский турист Дмитрий Абраменко погиб во время купания в озере Комо в Италии. Мужчина внезапно ушел под воду на глазах у своей девушки, а его тело спустя несколько часов поиска обнаружили спасатели.

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