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Петербургский дневник

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New York Times: взятие Торецка позволит ВС РФ осложнить логистику ВСУ в ДНР

Российская армия выйдет к критически важным дорогам Российская армия продолжает брать под контроль всё новые территории, обходя украинские позиции с флангов и прорывая линии обороны, сообщает американское издание The New York Times.

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