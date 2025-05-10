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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА впервые в истории начал календарный год без поражений в первых 10 матчах РПЛ – 7 побед и 3 ничьих

ЦСКА впервые в истории начал календарный год без поражений в первых 10 матчах РПЛ – 7 побед и 3 ничьих

В 28-м туре армейцы обыграли «Краснодар» (1:0). После рестарта сезона у команды Марко Николича 7 побед и 3 ничьих.

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