Американский автоматический модуль совершил посадку на Луну

Посадочный модуль Athena компании Intuitive Machines, оснащенный научной аппаратурой, совершил посадку на Луне в 12:30 по вашингтонскому времени (20:30 по московскому времени) в четверг, 6 марта, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
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