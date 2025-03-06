Американский автоматический модуль совершил посадку на Луну

Посадочный модуль Athena компании Intuitive Machines, оснащенный научной аппаратурой, совершил посадку на Луне в 12:30 по вашингтонскому времени (20:30 по московскому времени) в четверг, 6 марта, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.