Европа бросает вызов России. Избежать гонки вооружений не получится

Дональд Трамп разбудил спящего дракона – европейский военно-промышленный комплекс. Десятилетиями он мирно спал под американским военные зонтиком, довольствуясь тем, что оставляли ему с барского плеча американцы.
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