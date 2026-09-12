Замглавы МО РФ Горемыкин проверил работу военкомата Челябинской области

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Замминистра обороны России Виктор Горемыкин проверил организацию работы военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинской области.
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