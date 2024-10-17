Алаудинов сделал прогноз об окончании СВО

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Спецоперация на Украине завершится в 2024 году, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в интервью «Комсомольской правде».
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