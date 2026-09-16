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Всадники на железных конях: какими были алтайские велосипедисты прошлого. Ретрофото

Всадники на железных конях: какими были алтайские велосипедисты прошлого. Ретрофото

Сегодня велосипед – это удобная экипировка и современные приложения, помогающие выстроить оптимальный маршрут, отследить скорость и пройденное расстояние, а также найти единомышленников для совместных заездов.

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