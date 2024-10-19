Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее

РФ готова вести диалог на базе Стамбульских договоренностей, отметил президент Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, сказал Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии