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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Апсны» примет «СиндЕкат» в Сухуме в 4-м туре Кубка Лиги

«Апсны» сыграет с «СиндЕкатом» в 4-м туре Кубка Медиалиги. WINLINE Кубок Лиги , 4-й тур 18 сентября, пятница « Апсны » – « СиндЕкат ».

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