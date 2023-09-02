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Том Леффлер: «Очень горжусь тем, чего нам удалось достичь с помощью глобального бренда GGG»

Промоутер Том Леффлер, известный по работе с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным, вспомнил о значимой дате в карьере казахстанского боксера.

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