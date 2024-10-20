Вагенкнехт обвинила Мерца в желании вступить в войну против России

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт раскритиковала кандидата на пост канцлера Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца за слова о готовности предоставить Украине ракеты Taurus.
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