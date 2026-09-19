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test mazurok

2 подписчика
📍 За лето в Крыму пропали 110 человек — 82 найдены живыми, 9 погибли

📍 За лето в Крыму пропали 110 человек — 82 найдены живыми, 9 погибли В Крыму за лето специалистам поисково‑спасательного отряда «ПоискКрым» поступило 110 заявлений о пропавших.

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