Россия под атакой: Союзники по ОДКБ обязаны вмешаться. Придут ли казахи, киргизы, таджики и армяне на помощь?

Natalija Osminina Естественно, никто не придет. Под вопросом только Беларусь. Но этот хитрый селюк Батька будет ждать до последнего - по примеру антигитлеровской коалиции, которая все смотрела: кто же побеждает?)) и открыла второй фронт только в конце 1944 года, за несколько месяцев до окончания войны, исключительно от страха, чтобы СССР захватит ВСЮ Европу. Так и Лукашенко- он мечтает присоединить к Белоруссии куски Украины- Волынь и Житомирскую области, куски Польши и Литвы. А для этого придется пролить кровь. Вот и мечется, второй Черчилль)))

ВУ Варлам Устрялов хорошее сравнение. Очень похоже. Но и чайники также себя ведут. Пока только корейцы, кубинцы и сирийцы готовы и воюют за нас.