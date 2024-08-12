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Россия под атакой: Союзники по ОДКБ обязаны вмешаться. Придут ли казахи, киргизы, таджики и армяне на помощь?

Россия под атакой: Союзники по ОДКБ обязаны вмешаться. Придут ли казахи, киргизы, таджики и армяне на помощь?

Согласно уставу Организации договора коллективной безопасности, каждая из стран объединения должна прийти на помощь нам или Белоруссии после прямой агрессии Украины.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Естественно, никто не придет. Под вопросом только Беларусь. Но этот хитрый селюк Батька будет ждать до последнего - по примеру  антигитлеровской коалиции, которая все смотрела: кто же побеждает?)) и открыла второй фронт только в конце 1944 года, за несколько месяцев до окончания войны, исключительно от страха, чтобы СССР  захватит ВСЮ Европу.  Так и Лукашенко- он мечтает  присоединить к Белоруссии куски Украины- Волынь и  Житомирскую области, куски Польши и Литвы. А для этого придется пролить кровь. Вот и мечется, второй Черчилль)))
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7 час.
ВУ
Варлам Устрялов
хорошее сравнение. Очень похоже. Но и чайники также себя ведут. Пока только корейцы, кубинцы и сирийцы готовы и воюют за нас.
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5 час.
Natalija Osminina
Белоруссия  граничит и с Россией и с Европой. А сейчас идет война  Востока с Западом, котрую возглавила Россия, лежащая в Евразии. То есть Россия является тараном Востока, пошедшего войной на Запад.  По сути, на белого человека. Поэтому и такие проблемы в самой России. Поэтому две страны - Украина и Беларусь и заметались. Две ветви одного народа. Украина разорвалась и гибнет, пойдя за Западом. Теперь очередь за Белоруссией.
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4 час.

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