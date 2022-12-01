Непряева выиграла гонку на 10 км классическим стилем на втором этапе Кубка России

Лыжница Наталья Непряева одержала победу в гонке классическим стилем на 10 км с раздельным стартом на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия).
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