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Непряева выиграла гонку на 10 км классическим стилем на втором этапе Кубка России

Непряева выиграла гонку на 10 км классическим стилем на втором этапе Кубка России

Лыжница Наталья Непряева одержала победу в гонке классическим стилем на 10 км с раздельным стартом на втором этапе Кубка России в Вершине Тёи (Республика Хакасия).

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