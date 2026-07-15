Судя по всему, невозможность использования Starlink вынуждает РФ практически везде прокладывать оптику, чтобы обеспечивать более-менее устойчивую связь.
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Судя по всему, невозможность использования Starlink вынуждает РФ практически везде прокладывать оптику, чтобы обеспечивать более-менее устойчивую связь.
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