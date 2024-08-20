Владимир Путин на встрече с добровольцами назвал себя защищающим Россию пехотинцем

Все люди, отстаивающие интересы РФ, находятся в одинаковом положении Президент России Владимир Путин во время встречи с добровольцами в Российском университете спецназа заявил, что считает себя таким же пехотинцем, как и все другие, кто отстаивает интересы своей страны.