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Крикунов о плей-офф: «Разин справится со «Спартаком». Он умеет работать, прошел все снизу доверху. «Металлург» пройдет дальше»

– Кто ваш фаворит в паре «Металлург» – «Спартак»? – Думаю, что «Металлург» все-таки пройдет дальше. «Спартак», конечно, команда атакующая, много забивает, а у «Магнитки» – молодой вратарь.

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