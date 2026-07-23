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Маленькая участница школьной линейки устроила настоящее шоу

Маленькая участница школьной линейки устроила настоящее шоу

Во время школьного мероприятия одна из девочек неожиданно начала танцевать под популярную песню. Несмотря на юный возраст, она уверенно держалась перед публикой, демонстрировала яркую мимику, артистизм и отличное чувство ритма.

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