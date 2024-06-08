Защитники Донбасса или ОПГ? Что за ЧВК ЕНОТ, за что воевали, почему судят

В Москве повторно судят «научного руководителя» ЧВК ЕНОТ по делу о преступном сообществе. За что «енотов» судят второй раз, когда они возникли и чем занимались в Донбассе, как связаны с ФСБ и Игорем Стрелковым? Почему ЧВК ЕНОТ судят второй раз «Коммерсант» сообщает, что Кунцевский райсуд Москвы повторно рассматривает уголовное дело бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова.
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