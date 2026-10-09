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«Универ» вернулся, но уже не как ситком: сын Кожевниковой сыграл сына Аллочки и Кузи

«Универ» вернулся, но уже не как ситком: сын Кожевниковой сыграл сына Аллочки и Кузи

Съёмки нового сезона «Универа» стартовали в июне 2026 года, и проект вернулся под названием «Универ. 17 лет спустя».

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