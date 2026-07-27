Испанию ждут о «трудные часы» в борьбе с пожарами из-за новой волны жары

Испанию ждут «трудные часы» в борьбе с лесными пожарами на фоне новой волны жары, предупредил Премьер-министр Испании Педро Санчес, призвав к максимальной осторожности, пишет издание El País 27 июля на официальном портале.
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