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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчик Overwatch 2: “Самые токсичные игроки находятся на средних рангах” На ...

Разработчик Overwatch 2: “Самые токсичные игроки находятся на средних рангах” На ...

Разработчик Overwatch 2: “Самые токсичные игроки находятся на средних рангах”На днях прошла небольшая АМА-сессия с разработчиками Overwatch 2 на стриминговой площадке Twitch, в которой зрители могли задавать свои вопросы по поводу игры.

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