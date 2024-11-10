Разработчик Overwatch 2: “Самые токсичные игроки находятся на средних рангах”На днях прошла небольшая АМА-сессия с разработчиками Overwatch 2 на стриминговой площадке Twitch, в которой зрители могли задавать свои вопросы по поводу игры.
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