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Закон и Порядок

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Важный шаг к виртуальной реальности полного погружения (FDVR)

Важный шаг к виртуальной реальности полного погружения (FDVR)

Игру Дум запустили на нейросети. Без программирования, движка и тому подобного — нейросеть просто насмотрелась вдоволь, как другие играют в Дум, и теперь может рисовать игрокам кадры игры в режиме реального времени.

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