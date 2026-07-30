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Владислав Радимов: «Соболев пытается доказать: «А зачем вам Тюкавин?». Слава Богу, что я с ним на пиво не поспорил в этом сезоне»

Бывший полузащитник « Зенита » Владислав Радимов высказался про нападающего команды Александра Соболева .

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