Готов ли Алиев отдать руководство армией Азербайджана Эрдогану?

Конечно, пока это только общие слова. На пресс-конференции в Гяндже председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шептон сказал, что Турция и Азербайджан в настоящее время ведут переговоры о создании неких общих вооруженных сил.
Конечно, пока это только общие слова. На пресс-конференции в Гяндже председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шептон сказал, что Турция и Азербайджан в настоящее время ведут переговоры о создании неких общих вооруженных сил.
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